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Тихановская прочитала с бумажки обращение к белорусам: "Не выходите на площади"

Вторник, 11 августа 2020, 13:33
фото: ТАСС

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прочитала с бумажки второе за несколько часов обращение к белорусам, где призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.

Источник: российский telegram-канал Mash

Прямая речь: "Уважаемые граждане республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой выбор.

С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона.

Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности".

Что было раньше: 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву.

По словам доверенного лицо кандидата, Тихановскую вывезли в Литву представители белорусских властей и у нее не было выбора.

Сама Тихановская позже в обращении объяснила свой отъезд словами, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни". При этом она сказала, что решение покинуть страну она приняла самостоятельно и на нее никто не влиял.

Перед решением о выезде из страны она подала в ЦИК жалобу о нарушениях во время выборов. Там кандидат пробыла больше 3 часов. По словам пресс-секретаря ее штаба, после того, как Тихановская вышла из ЦИК, она сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении.

Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб
  • Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Темы: БеларусьвиборымитингиЛукашенко


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