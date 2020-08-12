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Антоненко оставили в СИЗО: судьи те же, которые отпустили Кузьменко

Среда, 12 августа 2020, 16:20

Суд отказался отпускать из-под ареста музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Киевского апелляционного суда

Детали: Суд отклонил жалобу защиты Антоненко, который просил отменить арест. Кроме того, несколько человек просили отдать музыканта им на поруки.

Однако суд оставил в силе предыдущее решение, которым подозреваемого отправили в следственный изолятор.

Решение приняла та же коллегия судьи, которая накануне отпустила из СИЗО другую подозреваемую по делу, врача Юлию Кузьменко.

Что было раньше: 11 августа Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасудполиция


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