Антоненко оставили в СИЗО: судьи те же, которые отпустили Кузьменко

Суд отказался отпускать из-под ареста музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Киевского апелляционного суда

Детали: Суд отклонил жалобу защиты Антоненко, который просил отменить арест. Кроме того, несколько человек просили отдать музыканта им на поруки.

Однако суд оставил в силе предыдущее решение, которым подозреваемого отправили в следственный изолятор.

Решение приняла та же коллегия судьи, которая накануне отпустила из СИЗО другую подозреваемую по делу, врача Юлию Кузьменко.

Что было раньше: 11 августа Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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