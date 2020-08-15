В Facebook для репресованих білорусів зібрали $2,4 мільйона

На підтримку репресованих білорусів, які брали участь у протестах, в Facebook вже зібрали понад 2 мільйона доларів.

Джерело: Facebook-сторінка для збору коштів

Деталі: Лише на сторінці Support for Belarus в Facebook 56 тисяч людей зібрали понад $2,2 мільйона. Координатор ініціативи Олексій Леончік раніше повідомляв, що зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі.

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