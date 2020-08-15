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В Facebook для репресованих білорусів зібрали $2,4 мільйона

Субота, 15 серпня 2020, 01:53
В Facebook для репресованих білорусів зібрали $2,4 мільйона

На підтримку репресованих білорусів, які брали участь у протестах, користувачі Facebook вже зібрали понад 2 мільйона доларів.

Джерело: Facebook-сторінка для збору коштів

Деталі: Лише на сторінці Support for Belarus в Facebook 56 тисяч людей зібрали понад $2,2 мільйона. Координатор ініціативи Олексій Леончік раніше повідомляв, що зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим у мирних мітингах в Білорусі. 

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Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьцензураЛукашенкомітинги
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