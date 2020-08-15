В Facebook для репрессированных Белорусов собрали $2,4 миллиона

В поддержку репрессированных белорусов, участвовавших в протестах, пользователи Facebook уже собрали более 2 миллионов долларов.

Источник: Facebook-страница для сбора средств

Детали: Только на странице Support for Belarus в Facebook 56000 человек собрали более $ 2,2 миллиона. Координатор инициативы Алексей Леончик ранее сообщал, что собранные средства пойдут на помощь пострадавшим в мирных митингах в Беларуси.

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