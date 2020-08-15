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В Facebook для репрессированных Белорусов собрали $2,4 миллиона

Суббота, 15 августа 2020, 01:53

В поддержку репрессированных белорусов, участвовавших в протестах, в Facebook уже собрали более 2 миллионов долларов.

Источник: Facebook-страница для сбора средств

Детали: Только на странице Support for Belarus в Facebook 56000 человек собрали более $ 2,2 миллиона. Координатор инициативы Алексей Леончик ранее сообщал, что собранные средства пойдут на помощь пострадавшим в мирных митингах в Беларуси.

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Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

Темы: БеларусьцензураЛукашенкомитинги


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