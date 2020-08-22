Навального відправили на лікування до Німеччини
Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.
Джерело: прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш у twitter
Деталі: Разом із Навальним до Німеччини полетіла також його дружина Юлія.
Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
За словами Ярмиш, політика повезли в аеропорт таємно, хоча раніше була домовленість, що в реанімобілі разом з ним будуть їхати його брат Олег та юрист ФБК Іван Жданов.
На посадковій смузі, окрім російських та німецьких лікарів, перебували також співробітники служби безпеки аеропорта, транспортна поліція та журналісти "Росії-1" з камерою.
Раніше лікарі не дозволяли транспортувати Навального, аргументуючи це тим, що його стан нестабільний. Пізніше вони все ж таки погодились на перевезення політика до іншої клініки.
Літак із опозиціонером сяде в Берліні.
Що передувало: Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.
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Передісторія:
- 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
- За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
- "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
- У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
- Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли.