Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Джерело: прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш у twitter, Медуза

Деталі: Разом із Навальним до Німеччини полетіла також його дружина Юля.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

За словами Ярмиш, політика повезли в аеропорт таємно, хоча раніше була домовленість, що в реанімобілі разом з ним будуть їхати його брат Олег та юрист ФБК Іван Жданов.

На посадковій смузі, окрім російських та німецьких лікарів, перебували також співробітники служби безпеки аеропорта, транспортна поліція та журналісти "Росії-1" з камерою.

Раніше лікарі не дозволяли транспортувати Навального, аргументуючи це тим, що його стан нестабільний. Пізніше вони все ж таки погодились на перевезення політика до іншої клініки.

Що передувало: Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

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