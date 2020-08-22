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Навального відправили на лікування до Німеччини

Субота, 22 серпня 2020, 05:13

Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Джерело: прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш у twitter, Медуза

Деталі: Разом із Навальним до Німеччини полетіла також його дружина Юля. 

За словами Ярмиш, політика повезли в аеропорт таємно, хоча раніше була домовленість, що в реанімобілі разом з ним будуть їхати його брат Олег та юрист ФБК Іван Жданов. 

На посадковій смузі, окрім російських та німецьких лікарів, перебували також співробітники служби безпеки аеропорта, транспортна поліція та журналісти "Росії-1" з камерою. 

Раніше лікарі не дозволяли транспортувати Навального, аргументуючи це тим, що його стан нестабільний. Пізніше вони все ж таки погодились на перевезення політика до іншої клініки. 

Що передувало: Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 

Українська правда
Теми: Навальний


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