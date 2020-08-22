Навального отправили на лечение в Германию
Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.
Источник: пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в twitter
Детали: Вместе с Навальным в Германию полетела также его жена Юлия.
Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
По словам Ярмыш, политика повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобили вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист ФБК Иван Жданов.
На посадочной полосе, кроме российских и немецких врачей, находились также сотрудники службы безопасности аэропорта, транспортная полиция и журналисты "России-1" с камерой.
Ранее врачи не разрешали транспортировать Навального, аргументируя это тем, что его состояние нестабильное. Позже они все же согласились на перевозку политика в другую клинику.
Самолет с оппозиционером сядет в Берлине.
Что предшествовало: Жена Алексея Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.
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Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
- "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
- В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
- Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.