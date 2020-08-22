Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Навального отправили на лечение в Германию

Суббота, 22 августа 2020, 05:13
Фото: Кира Ярмыш

Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

Источник: пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в twitter

Детали: Вместе с Навальным в Германию полетела также его жена Юлия.

По словам Ярмыш, политика повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобили вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист ФБК Иван Жданов.

На посадочной полосе, кроме российских и немецких врачей, находились также сотрудники службы безопасности аэропорта, транспортная полиция и журналисты "России-1" с камерой.

Ранее врачи не разрешали транспортировать Навального, аргументируя это тем, что его состояние нестабильное. Позже они все же согласились на перевозку политика в другую клинику.

Самолет с оппозиционером сядет в Берлине. 

Что предшествовало: Жена Алексея Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда

Украинская правда
Темы: Навальный


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоНавального отправили на лечение в Германию

Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь

видеоЛуческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Все новости...
Навальный
Российские врачи не выпускают Навального на лечение в Берлин
В ЕС озвучили ожидания от России по лечению Навального
Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ
Последние новости
05:13
ФотоНавального отправили на лечение в Германию
04:30
Пандемия: в мире уже 23 млн случаев коронавируса
03:21
Трамп сомневается, что результаты выборов президента объявят вовремя
02:26
На Ровенщине почти на 100 человек возросло число больных коронавирусом
01:32
В Беларуси заблокировали доступ к около 70 сайтам
00:58
В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
00:14
Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев
23:57
"Севилья" выиграла Лигу Европы
23:48
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси
23:09
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!