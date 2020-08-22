Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

Источник: пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в twitter

Детали: Вместе с Навальным в Германию полетела также его жена Юлия.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

По словам Ярмыш, политика повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобили вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист ФБК Иван Жданов.

На посадочной полосе, кроме российских и немецких врачей, находились также сотрудники службы безопасности аэропорта, транспортная полиция и журналисты "России-1" с камерой.

Ранее врачи не разрешали транспортировать Навального, аргументируя это тем, что его состояние нестабильное. Позже они все же согласились на перевозку политика в другую клинику.

Самолет с оппозиционером сядет в Берлине.

Что предшествовало: Жена Алексея Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

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