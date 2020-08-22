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Навального отправили на лечение в Германию

Суббота, 22 августа 2020, 05:13
Навального отправили на лечение в Германию
Фото: Кира Ярмыш

Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

Источник: пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в twitter

Детали: Вместе с Навальным в Германию полетела также его жена Юлия.

По словам Ярмыш, политика повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобили вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист ФБК Иван Жданов.

На посадочной полосе, кроме российских и немецких врачей, находились также сотрудники службы безопасности аэропорта, транспортная полиция и журналисты "России-1" с камерой.

Ранее врачи не разрешали транспортировать Навального, аргументируя это тем, что его состояние нестабильное. Позже они все же согласились на перевозку политика в другую клинику.

Самолет с оппозиционером сядет в Берлине. 

Что предшествовало: Жена Алексея Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда

Украинская правда
Темы: Навальный
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