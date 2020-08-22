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Президент про Кравчука і Фокіна: парочка дипломатів із чітко проукраїнською позицією

Субота, 22 серпня 2020, 13:05

Президент Володимир Зеленський назвав головуючого від України в ТКГ експрезидента Леоніда Кравчука "одним з найкращих дипломатів української сучасності".

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна 24", показане в суботу

Пряма мова: "Кравчук – це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії. Кращого у нас немає, я так вважаю. Що стосується пана Фокіна, він теж на місці. Тому що для тієї сторони теж важливо бачити людину, яка з Донбасу. Так, проукраїнського Донбасу, українського Донбасу. Тому мені здається, що це правильний досвідчений дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України в ТКГ".

Деталі: Зеленський назвав Кравчука і Фокіна "парочкою професійних потужних українських дипломатів з чітко проукраїнською позицією, патріотичною і збалансованою".

Президент нагадав, що завдяки домовленостям у рамках ТКГ на Донбасі зберігається режим тиші, також домовилися про 20 ділянок розмінування, точки розведення і про обмін полоненими.

Пряма мова: "Домовилися про зустріч радників у нормандському форматі на кінець серпня, 28 числа буде ця зустріч. А потім я вважаю, що повинна бути ще зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", і потім зустріч лідерів".

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму
  • Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.
  • Пізніше Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКравчукТКГДонбас


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