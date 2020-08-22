Президент про Кравчука і Фокіна: парочка дипломатів із чітко проукраїнською позицією

Президент Володимир Зеленський назвав головуючого від України в ТКГ експрезидента Леоніда Кравчука "одним з найкращих дипломатів української сучасності".

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна 24", показане в суботу

Пряма мова: "Кравчук – це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії. Кращого у нас немає, я так вважаю. Що стосується пана Фокіна, він теж на місці. Тому що для тієї сторони теж важливо бачити людину, яка з Донбасу. Так, проукраїнського Донбасу, українського Донбасу. Тому мені здається, що це правильний досвідчений дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України в ТКГ".

Деталі: Зеленський назвав Кравчука і Фокіна "парочкою професійних потужних українських дипломатів з чітко проукраїнською позицією, патріотичною і збалансованою".

Президент нагадав, що завдяки домовленостям у рамках ТКГ на Донбасі зберігається режим тиші, також домовилися про 20 ділянок розмінування, точки розведення і про обмін полоненими.

Пряма мова: "Домовилися про зустріч радників у нормандському форматі на кінець серпня, 28 числа буде ця зустріч. А потім я вважаю, що повинна бути ще зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", і потім зустріч лідерів".

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