Президент про Кравчука і Фокіна: парочка дипломатів із чітко проукраїнською позицією
Президент Володимир Зеленський назвав головуючого від України в ТКГ експрезидента Леоніда Кравчука "одним з найкращих дипломатів української сучасності".
Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна 24", показане в суботу
Пряма мова: "Кравчук – це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії. Кращого у нас немає, я так вважаю. Що стосується пана Фокіна, він теж на місці. Тому що для тієї сторони теж важливо бачити людину, яка з Донбасу. Так, проукраїнського Донбасу, українського Донбасу. Тому мені здається, що це правильний досвідчений дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України в ТКГ".
Деталі: Зеленський назвав Кравчука і Фокіна "парочкою професійних потужних українських дипломатів з чітко проукраїнською позицією, патріотичною і збалансованою".
Президент нагадав, що завдяки домовленостям у рамках ТКГ на Донбасі зберігається режим тиші, також домовилися про 20 ділянок розмінування, точки розведення і про обмін полоненими.
Пряма мова: "Домовилися про зустріч радників у нормандському форматі на кінець серпня, 28 числа буде ця зустріч. А потім я вважаю, що повинна бути ще зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", і потім зустріч лідерів".
Передісторія:
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму.
- Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
- На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.
- Пізніше Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.