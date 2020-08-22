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Президент о Кравчуке и Фокине: парочка дипломатов с четко проукраинской позицией

Суббота, 22 августа 2020, 13:05

Президент Владимир Зеленский назвал председательствующего от Украины в ТКГ экс-президента Леонида Кравчука "одним из лучших дипломатов украинской современности".

Источник: интервью Зеленского телеканалу "Украина 24", показанное в субботу

Прямая речь: "Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет, я так считаю.

Что касается господина Фокина, он тоже на месте. Потому что для той стороны тоже важно видеть человека, который с Донбасса. Да, проукраинского Донбасса, украинского Донбасса. Поэтому мне кажется, что это правильный опытный дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в ТКГ".

Детали: Зеленский назвал Кравчука и Фокина "парочкой профессиональных мощных украинских дипломатов с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

Президент напомнил, что благодаря договоренностям в рамках ТКГ на Донбассе сохраняется режим тишины, также договорились о 20 участках разминирования, точках разведения и об обмене пленными.

Прямая речь: "Договорились о встрече советников в нормандском формате на конец августа, 28 числа будет эта встреча. А потом я считаю, что должна быть еще встреча министров иностранных дел "четверки", и затем встреча лидеров".

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
  • Кравчук заявил, что компромиссы будут искать, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • На видео-заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители ОРДЛО заблокировали переговоры, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.
  • Позже Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКравчукТКГДонбасс


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