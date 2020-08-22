Президент о Кравчуке и Фокине: парочка дипломатов с четко проукраинской позицией

Президент Владимир Зеленский назвал председательствующего от Украины в ТКГ экс-президента Леонида Кравчука "одним из лучших дипломатов украинской современности".

Источник: интервью Зеленского телеканалу "Украина 24", показанное в субботу

Прямая речь: "Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет, я так считаю.

Что касается господина Фокина, он тоже на месте. Потому что для той стороны тоже важно видеть человека, который с Донбасса. Да, проукраинского Донбасса, украинского Донбасса. Поэтому мне кажется, что это правильный опытный дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в ТКГ".

Детали: Зеленский назвал Кравчука и Фокина "парочкой профессиональных мощных украинских дипломатов с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

Президент напомнил, что благодаря договоренностям в рамках ТКГ на Донбассе сохраняется режим тишины, также договорились о 20 участках разминирования, точках разведения и об обмене пленными.

Прямая речь: "Договорились о встрече советников в нормандском формате на конец августа, 28 числа будет эта встреча. А потом я считаю, что должна быть еще встреча министров иностранных дел "четверки", и затем встреча лидеров".

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