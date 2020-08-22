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Омські лікарі заявили, що знайшли в сечі Навального алкоголь

Субота, 22 серпня 2020, 14:24
Омські лікарі заявили, що знайшли в сечі Навального алкоголь

У МОЗ Омської області РФ заявили, що в сечі російського опозиціонера Олексія Навального виявлені алкоголь та кофеїн, а небезпечних речовин у його організмі не знайшли.

Джерело: представник Міністерства охорони здоров'я Омської області у коментарі журналістам, повідомляє Інтерфакс, прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter

Пряма мова: "Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. В сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка надана ​​супроводжуючим пацієнта).

Паралельно в поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлений 2-етилгексіл дифеніл фосфат, речовина, що не має токсичної дії й використовується в промисловій хімії при виробництві полімерів. При цьому ця речовина не знайдено в біоматеріалах пацієнта".

Деталі: Представник обласного МОЗ відзначив, що лікарі омської лікарні швидкої медичної допомоги №1, де перебував Навальний, готові посприяти колегам у німецькій клініці Charite, куди відправили опозиціонера.

Пряма мова: "Турбуючись про стан та інтереси пацієнта, за згодою рідних Олексія Навального ми готові надати всю необхідну інформацію, а також здійснювати іншу взаємодію з метою подальшого лікування пацієнта з фахівцями німецької клініки Charite".

Деталі: Раніше прессекретар Навального Кіра Ярмиш заявляла, що напередодні погіршення самопочуття політик не вживав алкоголь.

"Бачу, кремлівські телеграм-канали стали відпрацьовувати новий темник: нібито Навальний вчора ввечері багато пив, а сьогодні сам прийняв таблетку від похмілля, що і спровокувало отруєння. Це неправда. Він не пив вчора і не приймав ніяких таблеток сьогодні", - писала вона у Twitter 20 серпня.

Що передувало: У суботу вранці літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в Берліні, Навального відвезли до клініки Charite.

Перед цим дружина Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, імовірно, з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 

Українська правда
Теми: НавальнийРосія
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