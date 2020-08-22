Омские врачи заявили, что нашли в моче Навального алкоголь

В Минздраве Омской области РФ заявили, что в моче российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен алкоголь и кофеин, а опасных веществ в его организме не нашли.

Источник: представитель Минздрава Омской области в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента).

Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента".

Детали: Представитель областного Минздрава отметил, что врачи омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где находился Навальный, готовы оказать содействие коллегам в немецкой клинике Charite, куда отправили оппозиционера.

Прямая речь: "Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite".

Детали: Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявляла, что накануне ухудшения самочувствия политик не принимал алкоголь.

Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - писала она в Twitter 20 августа.

Что предшествовало: В субботу утром самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине, Навального отвезли в клинику Charite.

Перед этим жена Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

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