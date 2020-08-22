Омские врачи заявили, что нашли в моче Навального алкоголь
В Минздраве Омской области РФ заявили, что в моче российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен алкоголь и кофеин, а опасных веществ в его организме не нашли.
Источник: представитель Минздрава Омской области в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter
Прямая речь: "Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента).
Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента".
Детали: Представитель областного Минздрава отметил, что врачи омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где находился Навальный, готовы оказать содействие коллегам в немецкой клинике Charite, куда отправили оппозиционера.
Прямая речь: "Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite".
Детали: Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявляла, что накануне ухудшения самочувствия политик не принимал алкоголь.
Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - писала она в Twitter 20 августа.
Что предшествовало: В субботу утром самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине, Навального отвезли в клинику Charite.
Перед этим жена Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.
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Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
- В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
- Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.