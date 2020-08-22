Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омские врачи заявили, что нашли в моче Навального алкоголь

Суббота, 22 августа 2020, 14:24
Омские врачи заявили, что нашли в моче Навального алкоголь

В Минздраве Омской области РФ заявили, что в моче российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен алкоголь и кофеин, а опасных веществ в его организме не нашли.

Источник: представитель Минздрава Омской области в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента).

Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента".

Детали: Представитель областного Минздрава отметил, что врачи омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где находился Навальный, готовы оказать содействие коллегам в немецкой клинике Charite, куда отправили оппозиционера.

Прямая речь: "Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite".

Детали: Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявляла, что накануне ухудшения самочувствия политик не принимал алкоголь.

"Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", - писала она в Twitter 20 августа.

Что предшествовало: В субботу утром самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине, Навального отвезли в клинику Charite.

Перед этим жена Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: