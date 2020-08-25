Кремль не бачить приводу для розслідування отруєння Навального

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить приводу для кримінального розслідування обставин отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: російське видання ТАСС, прессекретар Навального Кіра Ярмиш в Twitter

Пряма мова Пєскова: "Спочатку потрібно знайти речовину, встановити, що стало причиною цього стану. Тобто для розслідування повинен бути привід. Поки ми констатуємо з вами знаходження пацієнта в комі.

Якщо буде встановлено речовину і, якщо буде встановлено, що це отруєння, тоді, звичайно, це буде привід для розслідування".

Деталі: Крім того, Пєсков заявив, що Кремль вважає "порожнім шумом" звинувачення в тому, що Навального отруїли за наказом влади РФ.

Також він сказав, що в заяві німецької клініки, куди перевезли Навального, немає нічого нового (клініка повідомила, що політика отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази, але конкретної речовини поки невідомо).

Пєсков додав, що Кремль вважає невірним розглядати версію отруєння Навального як єдину і не розуміє, чому у Німеччині озвучили цю версію.

На слова Пєскова відреагувала прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

Пряма мова Ярмиш: "Те, що злочин не буде по-справжньому розслідувано і злочинець знайдений, було очевидно. Втім, ми всі й так чудово знаємо, хто він. Але від того, як саме Пєсков про це говорить, я сатанію".

То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно. Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею https://t.co/zIHAMyRiXQ via @meduzaproject — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 25, 2020

Довідково: Інгібітори холінестерази є хімічними речовинами, які можуть використовуватися в якості ліків від хвороби Альцгеймера і міастенії, але, крім того, можливе використання даних речовин як хімічної зброї та інсектицидів.

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