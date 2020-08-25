Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кремль не видит повода для расследования отравления Навального

Вторник, 25 августа 2020, 13:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит повода для уголовного расследования обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: российское издание ТАСС, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь Пескова: "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме.

Если будет установлено вещество и, если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования". 

Детали: Кроме того, Песков заявил, что Кремль считает "пустым шумом" обвинения в том, что Навального отравили по приказу властей РФ.

Также он сказал, что в заявлении немецкой клиники, куда перевезли Навального, нет ничего нового. Клиника сообщила, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество пока неизвестно.

Песков добавил, что Кремль считает неверным рассматривать версию отравления Навального как единую и не понимает, почему в Германии озвучили эту версию.

Слова Пескова прокомментировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Прямая речь Ярмыш: "То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно. Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею".

Справка: Ингибиторы холинэстеразы являются химическими веществами, которые могут использоваться в качестве лекарства от болезни Альцгеймера и миастении, но, кроме того, возможно использование данных веществ как химического оружия и инсектицидов.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальныйпопал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачипоставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. 
  • Главный врачназвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • В субботу утром Навальногоперевезли в Берлин, он находится в клинике Charite.
  • В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.

Украинская правда
Темы: НавальныйПутинРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко до сих пор в тяжелом состоянии: получает интенсивную терапию от COVID-19

ЕС утвердит санкции по Беларуси на следующей неделе, Лукашенко в списке нет – СМИ

дополненоПравительство займется созданием большого герба Украины

Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"

фотоВ Черновцах протестуют против "красной" карантинной зоны

В администрации Трампа обвинили Верховную Раду во лжи в законопроекте о локализации

Все новости...
Навальный
ЕС осуждает вероятное отравление Навального
Меркель высказалась про отравление Навального
Немецкие медики выяснили, чем отравили Навального
Последние новости
14:45
В Украине планируют продлить карантин до 1 ноября
14:38
Телеведущая Падалко рассказала, как с двумя детьми переболела коронавирусом
14:35
Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси
14:32
Арахамия: Кравчука уважаем, но в Крым ничего не планируем запускать
14:24
фото Экс-руководителей Укртрансбезопасности поймали на растрате более 100 миллионов – СБУ
14:19
Коронавирус обнаружили у одного из замов мэра Львова
14:18
Минэкономики одобрило феминитивы: теперь "директорка" и "авторка" – официальные названия
14:17
Рада дала согласие на кредит в 500 млн евро на трассу Киев-Одесса и Львовскую объездную
14:15
Стадион "Черноморец" использовали для вывода 8,3 миллиардов из "Имэксбанка"
14:14
Разумков рассказал, как Рада будет работать дальше в условиях пандемии коронавируса
Все новости...