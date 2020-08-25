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Кремль не видит повода для расследования отравления Навального

Вторник, 25 августа 2020, 13:28
Кремль не видит повода для расследования отравления Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит повода для уголовного расследования обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: российское издание ТАСС, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь Пескова: "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме.

Если будет установлено вещество и, если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования". 

Детали: Кроме того, Песков заявил, что Кремль считает "пустым шумом" обвинения в том, что Навального отравили по приказу властей РФ.

Также он сказал, что в заявлении немецкой клиники, куда перевезли Навального, нет ничего нового. Клиника сообщила, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество пока неизвестно.

Песков добавил, что Кремль считает неверным рассматривать версию отравления Навального как единую и не понимает, почему в Германии озвучили эту версию.

Слова Пескова прокомментировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Прямая речь Ярмыш: "То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно. Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею".

Справка: Ингибиторы холинэстеразы являются химическими веществами, которые могут использоваться в качестве лекарства от болезни Альцгеймера и миастении, но, кроме того, возможно использование данных веществ как химического оружия и инсектицидов.

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальныйпопал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачипоставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. 
  • Главный врачназвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • В субботу утром Навальногоперевезли в Берлин, он находится в клинике Charite.
  • В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.

Украинская правда
Темы: НавальныйПутинРосcия
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