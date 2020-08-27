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Дело Шеремета: с Кузьменко сняли э-браслет

Четверг, 27 августа 2020, 09:44

С врача Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сняли электронное средство контроля.

Источник: Facebook-страница ее адвоката Тараса Беспалого

Прямая речь: "Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля".

Детали: Об этом адвокат сообщил вечером 26 августа.

Что было раньше: 11 августа Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

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Украинская правда
Темы: Дело Шеремета


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