Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стерненку послабили запобіжний захід

Четвер, 6 серпня 2020, 21:18
Стерненку послабили запобіжний захід

Суд змінив цілодобовий домашній арешт екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві, на нічний.

Джерело: Стерненко у Telegram

Пряма мова Стерненка: "Дали нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00 до 21 вересня".

Знати більше: Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову.
  • 11 червня Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві.
  • 5 червня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Пізніше Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті: не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Стерненкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Стерненко
За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми
Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний
Стерненку скасували покарання за один патрон
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: