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Стерненку послабили запобіжний захід

Четвер, 6 серпня 2020, 21:18

Суд змінив цілодобовий домашній арешт екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві, на нічний.

Джерело: Стерненко у Telegram

Пряма мова Стерненка: "Дали нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00 до 21 вересня".

Знати більше: Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову.
  • 11 червня Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві.
  • 5 червня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Пізніше Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті: не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

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Українська правда
Теми: Стерненкосуд


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