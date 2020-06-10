Напад на Стерненка: прокуратура закрила справу проти загиблого фігуранта

Прокуратура закрила провадження проти чоловіка, який ймовірно напав на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка і загинув від поранень, завданих активістом.

Джерело: адвокат Станіслав Свириденко у коменатарі УП

Деталі: Провадження стосовно Кузнєцова закрите у зв’язку з його смертю.

Таке рішення було ухвалене 10 червня.

Йому, а також другого ймовірного нападнику, раніше оголосили підозру в хуліганстві.

Захист загиблого дізнався про закриття провадження 10 червня під час засідання суду, в якому вона оскаржують підозру для Кузнєцова.

Адвокат каже, що захист Кузнєцова буде оскаржувати і постанову про закриття справи, адже їх не влаштовує формулювання – "у зв’язку зі смертю". Захист вважає, що провадження має бути закрите за відсутністю події або складу злочину.

УП звернулась за коментарем до Офісу генпрокурора та СБУ, однак офіційної відповіді наразі не отримала.

Також УП звернулася за коментарем до адвоката Сергія Стерненка. Він сказав, що не бачив постанови про закриття провадження, і не став коментувати інформацію про це.

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