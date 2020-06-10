Напад на Стерненка: прокуратура закрила справу проти загиблого фігуранта

Прокуратура закрила провадження проти чоловіка, який ймовірно напав на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка і загинув від поранень, завданих активістом.

Джерело: адвокат Станіслав Свириденко у коментарі УП

Деталі: Провадження стосовно Кузнєцова закрите у зв’язку з його смертю.

Таке рішення було ухвалене 10 червня.

Йому, а також другому ймовірному нападнику, раніше оголосили підозру в хуліганстві.

Захист загиблого дізнався про закриття провадження 10 червня під час засідання суду, в якому він оскаржує підозру для Кузнєцова.

Адвокат каже, що захист Кузнєцова буде оскаржувати і постанову про закриття справи, адже їх не влаштовує формулювання – "у зв’язку зі смертю". Захист вважає, що провадження має бути закрите за відсутністю події або складу злочину.

Пізніше заступник генпрокурора Олексій Симоненко підтвердив УП інформацію про закриття провадження.

Також УП звернулась за коментарем до СБУ, однак офіційної відповіді наразі не отримала.

Адвокат Сергія Стерненка заявив, що не бачив постанови про закриття провадження, і не став коментувати інформацію про це.

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