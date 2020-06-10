Напад на Стерненка: прокуратура закрила справу проти загиблого фігуранта
Прокуратура закрила провадження проти чоловіка, який ймовірно напав на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка і загинув від поранень, завданих активістом.
Джерело: адвокат Станіслав Свириденко у коментарі УП
Деталі: Провадження стосовно Кузнєцова закрите у зв’язку з його смертю.
Таке рішення було ухвалене 10 червня.
Йому, а також другому ймовірному нападнику, раніше оголосили підозру в хуліганстві.
Захист загиблого дізнався про закриття провадження 10 червня під час засідання суду, в якому він оскаржує підозру для Кузнєцова.
Адвокат каже, що захист Кузнєцова буде оскаржувати і постанову про закриття справи, адже їх не влаштовує формулювання – "у зв’язку зі смертю". Захист вважає, що провадження має бути закрите за відсутністю події або складу злочину.
Пізніше заступник генпрокурора Олексій Симоненко підтвердив УП інформацію про закриття провадження.
Також УП звернулась за коментарем до СБУ, однак офіційної відповіді наразі не отримала.
Адвокат Сергія Стерненка заявив, що не бачив постанови про закриття провадження, і не став коментувати інформацію про це.
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Передісторія:
- У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві.
- 7 червня Стерненко заявив, що його викликали до СБУ для вручення підозри. Однак активіст говорив, що повістку отримав невчасно, тому не може за нею з’явитись
- 9 червня його адвокат сказав, що прийшов до СБУ, однак підозру не отримав. У СБУ це заперечили. Чи приходив до слідчого безпосередньо Стерненко – захист не повідомив.