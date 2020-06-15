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Суд відправив Стерненка під домашній арешт у військовій частині

Понеділок, 15 червня 2020, 21:43
Суд відправив Стерненка під домашній арешт у військовій частині

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві.

Джерело: засідання Шевченківського районного суду Києва

Деталі: Таким чином, суддя Володимир Бугіль повністю задовольнив клопотання прокуратури і відмовив захисту Стерненка, який просив про поруки.

Рішення про арешт було оголошене у короткій формі, без мотивації. Захист підозрюваного вважає це незаконним.

Також Стерненко заявив, що згідно з рішенням суду, має відбувати арешт за місцем прописки, а це військова частина в Одесі. Екслідер "Правого сектора" стверджує, що в саму частину його не пустять.

При цьому, за словами активіста, прокурор просив визначити іншу адресу, за місцем його проживання в Києві.

Люди, які зібрались під судом на підтримку Стерненка, відреагували на рішення суду вигуками обурення.

Згодом сам активіст заявив, що домашній арешт призначили у військовій частині для того, щоб він не міг виконати вимоги і був відправлений за це під варту.

Заявивши це, Стерненко порвав ухвалу суду.

Що було раніше: 15 червня під судом, який обирав запобіжний захід Стерненку, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Згодом, поліція заявила, що відсторонила правоохоронців, які били учасника акції, проведе за цим фактом службове розслідування та передасть його результати до Державного бюро розслідувань.

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Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектора", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
  • Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Стерненко
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