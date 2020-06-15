Суд відправив Стерненка під домашній арешт у військовій частині

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві.

Джерело: засідання Шевченківського районного суду Києва

Деталі: Таким чином, суддя Володимир Бугіль повністю задовольнив клопотання прокуратури і відмовив захисту Стерненка, який просив про поруки.

Рішення про арешт було оголошене у короткій формі, без мотивації. Захист підозрюваного вважає це незаконним.

Також Стерненко заявив, що згідно з рішенням суду, має відбувати арешт за місцем прописки, а це військова частина в Одесі. Екслідер "Правого сектору" стверджує, що в саму частину його не пустять.

При цьому, за словами активіста, прокурор просив визначити іншу адресу, за місцем його проживання в Києві.

Люди, які зібрались під судом на підтримку Стерненка, відреагували на рішення суду вигуками обурення.

Реакція учасників акції під Шевченківським районним судом Києва на домашній арешт Стерненку pic.twitter.com/QqUui8D3Bq — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 15, 2020

Згодом сам активіст заявив, що домашній арешт призначили у військовій частині для того, щоб він не міг виконати вимоги і був відправлений за це під варту.

Заявивши це, Стерненко порвав ухвалу суду.

Що було раніше: 15 червня під судом, який обирав запобіжний захід Стерненку, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Згодом, поліція заявила, що відсторонила правоохоронців, які били учасника акції, проведе за цим фактом службове розслідування та передасть його результати до Державного бюро розслідувань.

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