Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Болгарії поліція вночі позносила наметові містечка протестувальників

П'ятниця, 7 серпня 2020, 09:19

У Болгарії поліція знесла наметові містечка протестувальників у столиці Софії, Пловдиві та Варні, є кілька затриманих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Операція почалася сьогодні після 4 години. ранку.  Правоохоронці повідомили маніфестантів, що їхні дії порушують закон про дорожній рух, і дії поліції мають на меті наведення громадського порядку.

У Софії близько 05:00 всі намети та особисті речі маніфестантів були викинуті на сусідній тротуар. У мітингувальників було кілька хвилин, щоб забрати свої особисті речі, після чого намети та все інше було завантажено на вантажівку та вивезено.

Як повідомляється, наразі відновлено рух на всіх магістралях міст, які раніше були заблоковані учасниками антиурядових акцій. Відомо про кількох затриманих маніфестантів.

 

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що "поважає та гарантує право громадян на мирний протест на захист своїх прав", "однак цього не слід робити ціною грубого порушення прав мешканців країни". 

"Ми знову закликаємо як протестувальників, так і всіх інших громадян, які не підтримують протести, дотримуватися Конституції та законів країни", - заявили в МВС.

 

Протестні виступи в Болгарії тривають вже майже місяць. Головні вимоги маніфестантів - відставка уряду та головного прокурора.

Напередодні прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що може подати у відставку на тлі протестів, але хоче, щоб уряд залишився до виборів, які відбудуться наступного року. 

Читайте також: Геть з пляжу: що викликало масштабні протести у Болгарії та як може змінитися курс країни.

Теми: Болгаріямітингиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Болгарія
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: