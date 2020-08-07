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Офіс генпрокурора відкрив справи проти понад 100 іноземців за участь у війні на Донбасі

П'ятниця, 7 серпня 2020, 17:17
Офіс генпрокурора відкрив справи проти понад 100 іноземців за участь у війні на Донбасі
Фото korupciya.com

Офіс Генпрокурора упродовж тижня зареєстрував кримінальні провадження відносно понад 100 іноземних громадян за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті проти України".

Деталі: Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, у складі незаконних збройних формувань на Донбасі брали участь щонайменше 2 громадянина Республіки Болгарія, 7 – Вірменії, 1 – Грузії, 19 – Італії, 27 – Іспанії, 12 – Казахстану, 3 – Литви, 26 – Молдови, 2 – Нідерландів та 5 – Німеччини.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК (участь найманців у збройному конфлікті, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків).

За даними ОГП, найманці діяли у складі 14-го батальйону територіальної оборони "Призрак", 11-го окремого мотострілецького полку "Восток", 7-ї окремої мотострілецької бригади "Чистяковская", 1-ї окремої мотострілецької бригади "Славянская", окремого розвідувального батальйону "Спарта", окремого штурмового батальйону "Сомали", НЗФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" тощо.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ.

В ОГП "Українській правді" уточнили, що всі згадані провадження відкрили цього тижня.

Передісторія:

  • Раніше Офіс генпрокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців та чилійця у збройному конфлікті проти України.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораДонбасвійна
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