Світоліна відмовилася від участі на турнірі US Open
Перша ракетка України відмовилася грати на американському мейджорі US Open в 2020 році.
Джерело: Світоліна в Instagram
Пряма мова Світоліной: "З огляду на всі обставини, я ухвалила рішення не грати на US Open.
Я б хотіла подякувати USTA, організаторів і WTA за те, що вони дають гравцям шанс зіграти, а вболівальникам - подивитися цей приголомшливий турнір. Я розумію і поважаю усі зусилля, які вони доклали, щоб провести змагання в безпечній обстановці.
Але поїздка в США для мене залишається некомфортною, щоб при цьому не піддавати свою команду і себе високому ризику. Бажаю всім удачі. US Open, до наступного року!".
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Нагадаємо: В минулому сезоні Світоліна стала півфіналісткою US Open.
У травні Світоліна потрапила в топ найкращих тенісисток світу останнього десятиліття за версією жіночої тенісної асоціації.