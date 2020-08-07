Світоліна відмовилася від участі на турнірі US Open

Перша ракетка України відмовилася грати на американському мейджорі US Open в 2020 році.

Джерело: Світоліна в Instagram

Пряма мова Світоліной: "З огляду на всі обставини, я ухвалила рішення не грати на US Open.

Я б хотіла подякувати USTA, організаторів і WTA за те, що вони дають гравцям шанс зіграти, а вболівальникам - подивитися цей приголомшливий турнір. Я розумію і поважаю усі зусилля, які вони доклали, щоб провести змагання в безпечній обстановці.

Але поїздка в США для мене залишається некомфортною, щоб при цьому не піддавати свою команду і себе високому ризику. Бажаю всім удачі. US Open, до наступного року!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 7 Авг 2020 в 5:52 PDT

Нагадаємо: В минулому сезоні Світоліна стала півфіналісткою US Open.

У травні Світоліна потрапила в топ найкращих тенісисток світу останнього десятиліття за версією жіночої тенісної асоціації.