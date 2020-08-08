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Розвідка США вважає, що Росія працює на дискредитацію Байдена

Субота, 8 серпня 2020, 12:46

Представники американської розвідки вважають, що Росія використовує різні заходи для очорнення кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена напередодні листопадових виборів.

Про це заявив глава контррозвідки США Вільям Еваніна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зазначається також, що особи, пов'язані з Кремлем, підвищують ставку президента Дональда Трампа на переобрання.

Американські чиновники також вважають, що Китай у свою чергу не хоче, щоб Трамп переобрався на другий термін, тому загострює критику Білого дому і розширює зусилля по тиску на політичних діячів, які розглядаються як такі, що суперечать інтересам Пекіна.

Заява Вільяма Еваніни в п'ятницю вважається найбільш різкою заявою розвідувального співтовариства США, що зв'язує Кремль зі спробами домогтися переобрання Трампа - чутлива тема для президента, який відкинув оцінки розвідслужб про те, що Росія намагалася допомогти йому в 2016 році. Еваніна також пов'язав несхвалення Москвою Байдена з його роллю віцепрезидента у формуванні політики адміністрації Обами, що підтримувала Україну.

Трамп у п’ятницю заперечив ідею про те, що Росія зневажливо ставиться до Байдена. "Я думаю, що остання людина, яку Росія хоче бачити на посаді президента, - це Дональд Трамп, тому що ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я", — сказав він.

В той же час Трамп погодився з розвідданими, що вказують на те, що Китай не хоче його переобрання. "Якби Джо Байден був президентом, Китай володів би нашою країною", - сказав він.

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Теми: СШАРосіявибори


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