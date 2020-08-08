США припиняють дислокацію 700 морпіхів у Норвегії, розміщених для стримування РФ

США припиняють ротаційне розгортання близько 700 американських морських піхотинців в Норвегії, переходячи до більш коротких періодичних розгортань і зосередившись на навчаннях з американським флотом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Корпус морської піхоти США стверджує, що зміна дислокації не пов'язана зі скороченням військ в Німеччині, що багато хто називає благом для Росії.

"Морські піхотинці будуть розміщатися в Норвегії на менш тривалий період, щоб краще синхронізувати свою підготовку з норвезькими військами і забезпечити більш широкі можливості для великомасштабних навчань тактичних підрозділів морської піхоти",- заявив представник сил морської піхоти США в Європі.

"Перехід до такої моделі розгортання Корпусу морської піхоти США не пов'язаний з коригуванням положення американських сил в Німеччині",- додав він.

У 2018 році американські військові збільшили число американських морських піхотинців, дислокованих в Норвегії під час шестимісячних ротацій, приблизно до 700 осіб. Це розгортання розглядалося як ключ до підвищення здатності американських військових готуватися до арктичної війни і неодноразово цитувалося генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом як свідчення американської прихильності обороні Європи.

Москва протестувала проти збільшення присутності американських морських піхотинців у Норвегії, а один російський політик заявив, що цей крок призведе до того, що Норвегія стане мішенню російських військових.

Адміністрація Трампа розкритикувала Норвегію за те, що вона не виконала рекомендований НАТО цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% свого ВВП, при цьому країна витрачає близько 1,8%.

Норвегія "залишається єдиним союзником НАТО, що має спільний кордон з Росією і не має надійного плану витрачати 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону", - заявляв Трамп.