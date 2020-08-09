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Кількість заражень коронавірусом у світі наближається до 20 мільйонів

Неділя, 9 серпня 2020, 11:14

Станом на ранок 9 серпня у світі зафіксовано 19 817 456 випадки зараження COVID-19, з них 729 748 виявилися летальними, а 12 729 497 людей одужали.

Джерело: оновлені дані Worldometers

Деталі: У п’ятірці лідерів по захворюваності — США (5 150 060), Бразилія (3 013 369), Індія (2 156 443), Росія (887 536) та Південна Африка (553 188).

Нагадаємо: У суботу, 8 серпня, в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.

Динаміку епідемії COVID-19 в Україні та світі можна простежити на інфографіці "Української правди".

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміякарантин


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