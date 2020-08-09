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Количество заражений коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам

Воскресенье, 9 августа 2020, 11:14
Количество заражений коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам

По состоянию на утро 9 августа в мире зафиксировано 19 817 456 случаев заражения COVID-19, из них 729 748 оказались летальными, а 12 729 497 человек выздоровели.

Источник: обновленные данные Worldometers

Детали: В пятерке лидеров по заболеваемости — США (5 150 060), Бразилия (3 013 369), Индия (2 156 443), Россия (887 536) и Южная Африка (553 188).

Напомним: В субботу, 8 августа, в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемиякарантин
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