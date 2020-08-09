На Донбасі в неділю тиша, але є одне порушення

У неділю з початку доби в районі проведення Операцїі об'єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Джерело: вечірнє зведення ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Водночас, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів".

Деталі: У пресцентрі ООС підкреслили, що чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також у штабі запевнили, що українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.