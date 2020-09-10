Головні новини середи і ночі: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

Андрій Богдан розповів, що чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком, Лукашенко запевняє, що Росія впаде наступною після Білорусі, — актуальні новини 9 вересня.

Про одкровення Богдана

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що, за його інформацією, чиновники ОП періодично зустрічаються з екс-президентом Петром Порошенком за обідом у ресторані.

Богдан також каже, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко.

Про заяви Лукашенка

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що у Білорусі та Росії "єдина армія". Водночас Лукашенко запевняє, що Росія впаде наступною після Білорусі.

Лукашенко також заявив, що зміна глави КДБ республіки пов'язана зі справою про затримання 33 "вагнерівців" у липні цього року.

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