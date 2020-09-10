Турчинов заявив, що влада хоче знищити документи, які підтверджують спецоперацію щодо "вагнерівців"

Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.

Джерело: Турчинов на прес-конференції в четвер у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Керівництво держави починає приховувати цю інформацію і, більш того, примушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Але ви знаєте, найбільш небезпечним є те, що для того щоб приховати зло, здійснюються спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали".

Деталі: Турчинов і колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрували на прес-конференції документи 2019-2020 років, на основі яких 30 липня мали "вручити підозри" 26 вагнерівцям.

За словами Луценка бойовики звинувачуються на основі цих документів у терористичних, військових злочинах приблизно за 15 статтями.

Ексгенпрокурор каже, що документи свідчать, що спецоперація була, а влада бреше.

Луценко вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен звільнити учасників наради, після якої деталі спецоперації стали відомі відповідним структурам Російської Федерації і операція була зірвана: в першу чергу главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, принести вибачення офіцерам спецпідрозділів, гідність яких принижують, нагородити їх, провести комплекс заходів, щоб подібні речі не могли відбуватися, і не знищувати документи.

Луценко також стверджує, що офіцери практично всіх служб, задіяних в цій операції, готові свідчити на тимчасової слідчої комісії, яку необхідно створити у Верховній Раді.

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