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Турчинов заявив, що влада хоче знищити документи, які підтверджують спецоперацію щодо "вагнерівців"

Четвер, 10 вересня 2020, 18:15

Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.

Джерело: Турчинов на прес-конференції в четвер у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Керівництво держави починає приховувати цю інформацію і, більш того, примушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Але ви знаєте, найбільш небезпечним є те, що для того щоб приховати зло, здійснюються спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали".

Деталі: Турчинов і колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрували на прес-конференції документи 2019-2020 років, на основі яких 30 липня мали "вручити підозри" 26 вагнерівцям.

За словами Луценка бойовики звинувачуються на основі цих документів у терористичних, військових злочинах приблизно за 15 статтями.

Ексгенпрокурор каже, що документи свідчать, що спецоперація була, а влада бреше.

Луценко вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен звільнити учасників наради, після якої деталі спецоперації стали відомі відповідним структурам Російської Федерації і операція була зірвана: в першу чергу главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, принести вибачення офіцерам спецпідрозділів, гідність яких принижують, нагородити їх, провести комплекс заходів, щоб подібні речі не могли відбуватися, і не знищувати документи.

Луценко також стверджує, що офіцери практично всіх служб, задіяних в цій операції, готові свідчити на тимчасової слідчої комісії, яку необхідно створити у Верховній Раді.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
  • 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
  • Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  
  • Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

Теми: СБУ


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