Турчинов: власть хочет уничтожить документы, подтверждающие спецоперацию по "вагнеровцам"

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Источник: Турчинов на пресс-конференции в четверг в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы".

Детали: Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировали на пресс-конференции документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля должны были "вручить подозрения" 26 вагнеровцам.

По словам Луценко боевики обвиняются на основе этих документов в террористических, военных преступлениях приблизительно по 15 статьям.

Экс-генпрокурор говорит, что документы свидетельствуют, что спецоперация была, а власть лжет.

Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен уволить участников совещания, после которого детали спецоперации стали известны соответствующим структурам Российской Федерации и операция была сорвана: в первую очередь главу Офиса президента Андрея Ермака и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко, принести извинения офицерам спецподразделений, достоинство которых унижают, наградить их, провести комплекс мероприятий, чтобы подобные вещи не могли происходить, и не уничтожать документы.



Луценко также утверждает, что офицеры практически всех служб, задействованных в этой операции, готовы свидетельствовать на временной следственной комиссии, которую необходимо создать в Верховной Раде.

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