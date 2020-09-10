Новини 10 вересня: інспекція в районі зриву "тиші", хасиди в Умані

Інспекція в районі зриву "тиші" скасовується через нові вимоги РФ і ОРДО, Хасиди влаштували дебош в Умані, — актуальні новини 10 вересня.

Про інспекцію в районі зриву "тиші"

Інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.

Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.

Про хасидів в Умані

Група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Поліція і міграційна служба вирішили депортувати з України двох найбільш агресивних ізраїльтян-хасидів, які 9 вересня ламали паркан біля могили цадика Нахмана в Умані.

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