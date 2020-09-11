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Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді

П'ятниця, 11 вересня 2020, 21:33
Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді

В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19, Тихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду, — актуальні новини 11 вересня.

Про коронавірусні рекорди

За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини.

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 і входженням Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки урядова комісія з надзвичайних ситуацій вирішила знову ввести у столиці низку додаткових обмежень.

Про членство в Координаційній раді

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала всім охочім ставати членами Координаційної ради з подолання політичної кризи в Білорусі, на яку здійснюється тиск з боку влади.

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