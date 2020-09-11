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Новости 11 сентября: коронавирусные рекорды, членство в Координационном совете

Пятница, 11 сентября 2020, 21:33

Тихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет, В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19, — актуальные новости 11 сентября.

О коронавирусных рекордах

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

В связи с увеличением количества больных COVID-19 и вхождением Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила вновь ввести в столице ряд дополнительных ограничений.

О членстве в Координационном совете

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила всем желающим становиться членами Координационного совета по преодолению политического кризиса в Беларуси, на который осуществляется давление со стороны властей.

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