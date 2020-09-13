Головні новини суботи і ночі: результати "нормандського формату", відставка голови Чернігівської ОДА

В Україні та РФ різні висновки щодо результатів зустрічі у "нормандському форматі", голова Чернігівської ОДА йде з посади, бо не впливає на формування списку кандидатів до облради – новини, які були актуальні 12 вересня.

Про результати "нормандського формату"

Представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів зустріч радників у нормандському форматі, яка у п’ятницю відбулася в Берліні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів у нормандському форматі плануватиметься, але до того має відбутися ще одна зустріч радників.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час переговорів на рівні радників у нормандському форматі 11 вересня було домовлено, що до кінця вересня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ на територію ОРДЛО.

Про відставку голови Чернігівської ОДА

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку.

"Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу", – написав він.

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