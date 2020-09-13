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Главные новости субботы и ночи: результаты "нормандского формата", отставка председателя Черниговской ОГА

Воскресенье, 13 сентября 2020, 08:00

В Украине и РФ разные выводы по результатам встречи в "нормандском формате", председатель Черниговской ОГА уходит с должности, потому что не влияет на формирование списка кандидатов в облсовет – новости, которые были актуальны 12 сентября.

О результатах "нормандского формата" 

Представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате, которая в пятницу состоялась в Берлине.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров в нормандском формате будет планироваться, но перед этим состоится еще одна встреча советников.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время переговоров на уровне советников в нормандском формате 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца сентября представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО.

Об отставке главы Черниговской ОГА

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

"Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", – написав он.

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Украинская правда


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