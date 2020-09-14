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Головні новини неділі і ночі: хабар для "слуги", знайомство Єрмака і Фокіна

Понеділок, 14 вересня 2020, 08:00
Головні новини неділі і ночі: хабар для слуги, знайомство Єрмака і Фокіна

Помічника нардепа від "Слуги народу" спіймали на хабарі, Фокін потрапив до ТКГ через онуку, яка познайомила його з Єрмаком – новини, які були актуальні 13 вересня. 

Про хабар

Днями НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу", проте він не затриманий.

За слова нардепа Гео Лероса, помічник взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект пов’язаний з побутовими відходами. 

Про Фокіна і Єрмака 

Марія Фокіна, онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна стверджує, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

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Українська правда

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