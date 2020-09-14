Главные новости воскресенья и ночи: взятка для "слуги", знакомство Ермака и Фокина

Помощника нардепа от "Слуги народа" поймали на взятке, Фокин попал в ТКГ через внучку, которая познакомила его с Ермаком – новости, которые были актуальны 13 сентября.

О взятке

На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.

По словами нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

О Ермаке и Фокине

Мария Фокина, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина утверждает, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

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