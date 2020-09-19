Балуха планируют вывести из медикаментозного сна

Врачи планируют вывести бывшего политзаключенного Владимира Балуха из медикаментозного сна на следующей неделе.

Источник: народный депутат Ирина Геращенко в Facebook

Детали: по словам Геращенко, медики оценивают состояние бывшего политзаключенного как стабильное и ожидают улучшения.

Прямая речь: "От врачей В. Балуха: "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна".

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Напомним: 18 сентября стало известно, что полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

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