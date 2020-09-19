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Балуха планируют вывести из медикаментозного сна

Суббота, 19 сентября 2020, 13:37
Балуха планируют вывести из медикаментозного сна

Врачи планируют вывести бывшего политзаключенного Владимира Балуха из медикаментозного сна на следующей неделе.

Источник: народный депутат Ирина Геращенко в Facebook

Детали: по словам Геращенко, медики оценивают состояние бывшего политзаключенного как стабильное и ожидают улучшения.

Прямая речь: "От врачей В. Балуха: "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна".

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Напомним: 18 сентября стало известно, что полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда

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Темы: Балухмедицина
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