Новини 21 вересня: арешт Юрченка, соціологія виборів
Нардепа Юрченка арештували із заставою, За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу, — актуальні новини 21 вересня.
Про арешт Юрченка
Суд арештував із можливістю вийти під заставу підозрюваного у хабарництві нардепа Олександра Юрченка.
Про соціологію виборів
Якби вибори президента відбулися в середині вересня за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 31,8% виборців, які вже визначилися.
Партія "Слуга народу" втрачає підтримку українців – порівняно з квітнем рейтинг упав на понад 11 процентних пунктів, натомість рейтинг "Європейської солідарності" за останні місяці зріс на 2,6 процентних пункти.
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