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Новини 21 вересня: арешт Юрченка, соціологія виборів

Понеділок, 21 вересня 2020, 22:25
Новини 21 вересня: арешт Юрченка, соціологія виборів

Нардепа Юрченка арештували із заставою, За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу, — актуальні новини 21 вересня.

Про арешт Юрченка

Суд арештував із можливістю вийти під заставу підозрюваного у хабарництві нардепа Олександра Юрченка.

Про соціологію виборів

Якби вибори президента відбулися в середині вересня за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 31,8% виборців, які вже визначилися.

Партія "Слуга народу" втрачає підтримку українців – порівняно з квітнем рейтинг упав на понад 11 процентних пунктів, натомість рейтинг "Європейської солідарності" за останні місяці зріс на 2,6 процентних пункти. 

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Про інші важливі новини

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