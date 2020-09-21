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Новини 21 вересня: арешт Юрченка, соціологія виборів

Понеділок, 21 вересня 2020, 22:25

Нардепа Юрченка арештували із заставою, За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу, — актуальні новини 21 вересня.

Про арешт Юрченка

Суд арештував із можливістю вийти під заставу підозрюваного у хабарництві нардепа Олександра Юрченка.

Про соціологію виборів

Якби вибори президента відбулися в середині вересня за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 31,8% виборців, які вже визначилися.

Партія "Слуга народу" втрачає підтримку українців – порівняно з квітнем рейтинг упав на понад 11 процентних пунктів, натомість рейтинг "Європейської солідарності" за останні місяці зріс на 2,6 процентних пункти. 

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Політична партія "Слуга народу", яка напередодні влаштувала захід у дворі Київського національного університету, запевняє, що агітацією не займалася і хоче зробити внутрішній дворик червоного корпусу ВНЗ доступним для всіх.

Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту  FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.

Голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко спіймали на передачі хабаря.

У Росії заявляють про зрив термінів доставки європейських вантажів через Білорусь.

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Александра Лукашенка.

СБУ викрила окремих керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.



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