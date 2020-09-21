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Новости 21 сентября: арест Юрченко, социология выборов

Понедельник, 21 сентября 2020, 22:25
Новости 21 сентября: арест Юрченко, социология выборов

Нардепа Юрченко арестовали с залогом, За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга, — актуальные новости 21 сентября.

Об аресте Юрченко

Суд арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве нардепа Александра Юрченко.

О социологии выборов

Если бы выборы президента состоялись в средине сентября за ​​действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 31,8% избирателей, которые уже определились.

Партия "Слуга народа" теряет поддержку украинцев – по сравнению с апрелем рейтинг упал более чем 11 процентных пунктов, тогда как рейтинг "Европейской солидарности" за последние месяцы вырос на 2,6 процентных пункта.

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