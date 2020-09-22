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"Голос" готує звернення до Зеленського, щоб звільнив Фокіна

Вівторок, 22 вересня 2020, 14:01

Народні депутати "Голосу" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити першого заступника глави делегації у ТКГ Вітольда Фокіна.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" Романа Лозинського

Пряма мова: Фокіну пора "на вихід!" Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ!

Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України...

Готуємо запит до президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі".

Деталі: Нардеп вважає, що заяви Фокіна демонструють його повне нерозуміння детермінізму російсько-української війни та "відвертий дрейф у бік Росії".

Також Лозинський написав, що Фокін перебуває під впливом московської пропаганди і нагадав його слова 2017 року. Тоді Фокін заявляв, що "Росію треба зрозуміти – у неї там флот", адже вона "втратила би Крим навічно", бо "прийшли би сюди американці".

Парламентар вважає, що Рада має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які ставлять під сумнів принципові для України моменти.

Лозинський закликав колег з усіх фракцій підписатися під запитом до Зеленського і надати оцінку висловлюванням Фокіна.

Передісторія:

  • Раніше Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
  • Також Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий уряд ООН для проведення там місцевих виборів.
  • Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

Українська правда
Теми: ГолосЗеленськийТКГ


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