"Голос" готує звернення до Зеленського, щоб звільнив Фокіна
Народні депутати "Голосу" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити першого заступника глави делегації у ТКГ Вітольда Фокіна.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" Романа Лозинського
Пряма мова: Фокіну пора "на вихід!" Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ!
Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України...
Готуємо запит до президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі".
Деталі: Нардеп вважає, що заяви Фокіна демонструють його повне нерозуміння детермінізму російсько-української війни та "відвертий дрейф у бік Росії".
Також Лозинський написав, що Фокін перебуває під впливом московської пропаганди і нагадав його слова 2017 року. Тоді Фокін заявляв, що "Росію треба зрозуміти – у неї там флот", адже вона "втратила би Крим навічно", бо "прийшли би сюди американці".
Парламентар вважає, що Рада має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які ставлять під сумнів принципові для України моменти.
Лозинський закликав колег з усіх фракцій підписатися під запитом до Зеленського і надати оцінку висловлюванням Фокіна.
Передісторія:
- Раніше Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
- Також Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий уряд ООН для проведення там місцевих виборів.
- Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
- Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.