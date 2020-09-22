"Голос" готує звернення до Зеленського, щоб звільнив Фокіна

Народні депутати "Голосу" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити першого заступника глави делегації у ТКГ Вітольда Фокіна.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" Романа Лозинського

Пряма мова: Фокіну пора "на вихід!" Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ!

Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України...

Готуємо запит до президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі".

Деталі: Нардеп вважає, що заяви Фокіна демонструють його повне нерозуміння детермінізму російсько-української війни та "відвертий дрейф у бік Росії".

Також Лозинський написав, що Фокін перебуває під впливом московської пропаганди і нагадав його слова 2017 року. Тоді Фокін заявляв, що "Росію треба зрозуміти – у неї там флот", адже вона "втратила би Крим навічно", бо "прийшли би сюди американці".

Парламентар вважає, що Рада має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які ставлять під сумнів принципові для України моменти.

Лозинський закликав колег з усіх фракцій підписатися під запитом до Зеленського і надати оцінку висловлюванням Фокіна.

Передісторія: