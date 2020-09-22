"Голос" готовит обращение к Зеленскому, чтобы уволил Фокина
Народные депутаты "Голоса" подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы делегации в ТКГ Витольда Фокина.
Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" Романа Лозинского
Прямая речь: Фокину пора "на выход!" Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина с ТКГ!
Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины...
Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе".
Детали: Нардеп считает, что заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание детерминизма российско-украинской войны и "откровенный дрейф в сторону России".
Также Лозинский написал, что Фокин находится под влиянием московской пропаганды и напомнил его слова 2017 года. Тогда Фокин заявлял, что "Россию надо понять - у нее там флот", ведь она "потеряла бы Крым навечно", ибо "пришли бы сюда американцы".
Парламентарий считает, что Рада должна реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты.
Лозинский призвал коллег из всех фракций подписаться под запросом к Зеленскому и дать оценку высказываниям Фокина.
Предыстория:
- Ранее Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
- Также Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительство ООН для проведения там местных выборов.
- Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.
- 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
- Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.