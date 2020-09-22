"Голос" готовит обращение к Зеленскому, чтобы уволил Фокина

Народные депутаты "Голоса" подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Источник: Facebook-страница нардепа "Голоса" Романа Лозинского

Прямая речь: Фокину пора "на выход!" Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина с ТКГ!

Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины...

Готовим запрос к президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе".

Детали: Нардеп считает, что заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание детерминизма российско-украинской войны и "откровенный дрейф в сторону России".

Также Лозинский написал, что Фокин находится под влиянием московской пропаганды и напомнил его слова 2017 года. Тогда Фокин заявлял, что "Россию надо понять - у нее там флот", ведь она "потеряла бы Крым навечно", ибо "пришли бы сюда американцы".

Парламентарий считает, что Рада должна реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты.

Лозинский призвал коллег из всех фракций подписаться под запросом к Зеленскому и дать оценку высказываниям Фокина.

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