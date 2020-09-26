Головні новини п’ятниці і ночі: військово-транспортний літак ЗСУ розбився в Харківській області
Літак Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ розбився під Чугуєвом Харківської області. На його борту перебувало 27 людей — новини 25 вересня.
Про катастрофу Ан-26
Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
Рятувальники загасили пожежу. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб. За попередньою інформацією, знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки трьох осіб тривають.
За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
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