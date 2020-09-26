Главные новости пятницы и ночи: военно-транспортный самолет ВСУ разбился в Харьковской области
Самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ разбился под Чугуевом Харьковской области. На его борту находились 27 человек — новости 25 сентября.
О катастрофе Ан-26
Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Спасатели потушили пожар. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. По предварительной информации, найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски троих человек продолжаются.
По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
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