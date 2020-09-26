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Серед загиблих в катастрофі АН-26 – син штурмана ІЛ-76, збитого в Луганську

Субота, 26 вересня 2020, 23:59

Серед загиблих у катастрофі АН-26 на Харківщині – 20-річний Олександр Скочков. У 2014 році його батько загинув у Луганську, коли бойовики збили український літак Іл-76.

Джерело: Громадське

Деталі: Ввечері 26 вересня Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба оприлюднив імена військових та курсантів, які загинули 25 вересня в катастрофі літака АН-26 під Чугуєвим.

Серед загиблих – Скочков Олександр Ігорович, якому було лише 20 років. Він пішов в авіацію слідом за своїм батьком Ігорем Скочковим, той був штурманом авіаційної ескадрильї 25-ої гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади ЗСУ.

Батько також загинув у небі — 14 червня 2014 року над Луганськом бойовики збили військовий транспортник Іл-76, внаслідок чого загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу.

Ігор Скочков
Ігор Скочков

Скочков-молодший навчався на третьому курсі університету імені Кожедуба, він хотів стати штурманом, як і його батько. Але 25 вересня 2020 року він загинув.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
  • На місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).

Теми: Катастрофа АН26Збройні сили


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