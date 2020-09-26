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Среди погибших в катастрофе АН-26 – сын штурмана ИЛ-76, сбитого в Луганске

Суббота, 26 сентября 2020, 23:59
Среди погибших в катастрофе АН-26 – сын штурмана ИЛ-76, сбитого в Луганске

Среди погибших в катастрофе АН-26 на Харьковщине – 20-летний Александр Скочков. В 2014 году его отец погиб в Луганске, когда боевики сбили украинский самолет Ил-76.

Источник: Громадське

Детали: Вечером 26 сентября Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, которые погибли 25 сентября в катастрофе самолета АН-26 под Чугуевым.

Среди погибших – Скочков Александр Игоревич, которому было всего 20 лет. Он пошел в авиацию вслед за своим отцом Игорем Скочковим, тот был штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ.

Отец также погиб в небе — 14 июня 2014 года над Луганском боевики сбили военный транспортник Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Игорь Скочков
Игорь Скочков

Скочков-младший учился на третьем курсе университета имени Кожедуба, он хотел стать штурманом, как и его отец. Но 25 сентября 2020 года курсант погиб.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).

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Темы: Катастрофа АН26Вооруженные силы
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