Среди погибших в катастрофе АН-26 – сын штурмана ИЛ-76, сбитого в Луганске
Среди погибших в катастрофе АН-26 на Харьковщине – 20-летний Александр Скочков. В 2014 году его отец погиб в Луганске, когда боевики сбили украинский самолет Ил-76.
Источник: Громадське
Детали: Вечером 26 сентября Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, которые погибли 25 сентября в катастрофе самолета АН-26 под Чугуевым.
Среди погибших – Скочков Александр Игоревич, которому было всего 20 лет. Он пошел в авиацию вслед за своим отцом Игорем Скочковим, тот был штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ.
Отец также погиб в небе — 14 июня 2014 года над Луганском боевики сбили военный транспортник Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.
Скочков-младший учился на третьем курсе университета имени Кожедуба, он хотел стать штурманом, как и его отец. Но 25 сентября 2020 года курсант погиб.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.
- На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).