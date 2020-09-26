Среди погибших в катастрофе АН-26 – сын штурмана ИЛ-76, сбитого в Луганске

Среди погибших в катастрофе АН-26 на Харьковщине – 20-летний Александр Скочков. В 2014 году его отец погиб в Луганске, когда боевики сбили украинский самолет Ил-76.

Источник: Громадське

Детали: Вечером 26 сентября Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал имена военных и курсантов, которые погибли 25 сентября в катастрофе самолета АН-26 под Чугуевым.

Среди погибших – Скочков Александр Игоревич, которому было всего 20 лет. Он пошел в авиацию вслед за своим отцом Игорем Скочковим, тот был штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ.

Отец также погиб в небе — 14 июня 2014 года над Луганском боевики сбили военный транспортник Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Игорь Скочков

Скочков-младший учился на третьем курсе университета имени Кожедуба, он хотел стать штурманом, как и его отец. Но 25 сентября 2020 года курсант погиб.

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