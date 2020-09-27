Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР

Курсанта В'ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Джерело: голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування Золочевського у шпиталі, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун, передає Укрінформ

Пряма мова Кучера: "Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням - ред.), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим".

"Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився в певній "капсулі" з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав".

Деталі: Зі свого боку, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун зазначив, що в курсанта Золочевського спостерігається позитивна динаміка одужання.

Пряма мова Хорошуна: "Добу він (Золочевський – ред.) провів із позитивною динамікою, температури немає, показники в нормі. Зробили перев'язку, рани загоюються. Ведеться комплексна робота, з ним працюють травматолог, хірург, нейрохірург, терапевт, психіатр, психолог".

Деталі: Разом з тим, Кучер повідомив, що від понеділка, 28 вересня, почнеться забір ДНК-зразків у родичів загиблих у авіакатастрофі на Харківщині, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів.

Експертизи, за даними голови ОДА, проводитимуть у Харкові.

За його словами, у Харкові зараз перебувають 16 із 20 родин курсантів. Із усіма родинами контакт підтримує Національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба.

Що передувало: 26 вересня віцепрем'єр Олег Уруський повідомив, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні. Наразі жодне зі знайдених тіл не ідентифіковане.

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