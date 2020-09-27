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Катастрофа Ан-26: выжившего курсанта допросило ГБР

Воскресенье, 27 сентября 2020, 16:47
фото пресс-службы президента

Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета АН-26 в Харьковской области 25 сентября, допросили следователи Государственного бюро расследований.

Источник: председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения Золочевского в госпитале, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун, передает Укринформ

Прямая речь Кучера: "Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением - ред.), они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным".

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет".

Детали: Со своей стороны, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что у курсанта Золочевского наблюдается положительная динамика выздоровления.

Прямая речь Хорошуна: "Сутки он (Золочевский - ред.) провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог".

Детали: Вместе с тем, Кучер сообщил, что с понедельника, 28 сентября, начнется забор ДНК-образцов у родственников погибших в авиакатастрофе в Харьковской области, чтобы идентифицировать тела курсантов и офицеров.

Экспертизы, по данным председателя ОГА, будут проводить в Харькове.

По его словам, в Харькове сейчас находятся 16 из 20 семей курсантов. Со всеми семьями контакт поддерживает Национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба.

Что предшествовало: 26 сентября вице-премьер Олег Уруский сообщил, что ДНК-экспертизы будут продолжаться 2-3 недели. Пока ни одно из найденных тел не идентифицировано.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Темы: Катастрофа АН26


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