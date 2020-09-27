Катастрофа Ан-26: выжившего курсанта допросило ГБР

Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета АН-26 в Харьковской области 25 сентября, допросили следователи Государственного бюро расследований.

Источник: председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения Золочевского в госпитале, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун, передает Укринформ

Прямая речь Кучера: "Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением - ред.), они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным".

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет".

Детали: Со своей стороны, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что у курсанта Золочевского наблюдается положительная динамика выздоровления.

Прямая речь Хорошуна: "Сутки он (Золочевский - ред.) провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог".

Детали: Вместе с тем, Кучер сообщил, что с понедельника, 28 сентября, начнется забор ДНК-образцов у родственников погибших в авиакатастрофе в Харьковской области, чтобы идентифицировать тела курсантов и офицеров.

Экспертизы, по данным председателя ОГА, будут проводить в Харькове.

По его словам, в Харькове сейчас находятся 16 из 20 семей курсантов. Со всеми семьями контакт поддерживает Национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба.

Что предшествовало: 26 сентября вице-премьер Олег Уруский сообщил, что ДНК-экспертизы будут продолжаться 2-3 недели. Пока ни одно из найденных тел не идентифицировано.

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