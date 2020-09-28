Катастрофа Ан-26: "чорні скриньки" почали розшифровувати

Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил, який розбився увечері 25 вересня на Харківщині, знайшли, наразі розпочався процес їх дешифрування.

Джерело: голова урядової слідчої комісії, віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook

Пряма мова: "Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів".

Деталі: Він також додав, що станом на ранок 28 вересня встановили контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибуло 17 з них.

За словами Уруського, з сім’ями проводиться психологічна робота. 28 вересня у родичів загиблих почнуть відбирати зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Уламки літака Ан-26Ш зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві Харківської області. За словами Уруського, вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань.

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