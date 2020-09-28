Катастрофа Ан-26: "чорні скриньки" почали розшифровувати
Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил, який розбився увечері 25 вересня на Харківщині, знайшли, наразі розпочався процес їх дешифрування.
Джерело: голова урядової слідчої комісії, віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook
Пряма мова: "Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів".
Деталі: Він також додав, що станом на ранок 28 вересня встановили контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибуло 17 з них.
За словами Уруського, з сім’ями проводиться психологічна робота. 28 вересня у родичів загиблих почнуть відбирати зразки ДНК для ідентифікації тіл.
Уламки літака Ан-26Ш зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві Харківської області. За словами Уруського, вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.