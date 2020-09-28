Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Катастрофа Ан-26: "чорні скриньки" почали розшифровувати

Понеділок, 28 вересня 2020, 11:55
Фото ДСНС

Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил, який розбився увечері 25 вересня на Харківщині, знайшли, наразі розпочався процес їх дешифрування.

Джерело: голова урядової слідчої комісії, віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook

Пряма мова: "Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів".

Деталі: Він також додав, що станом на ранок 28 вересня встановили контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибуло 17 з них.

За словами Уруського, з сім’ями проводиться психологічна робота. 28 вересня у родичів загиблих почнуть відбирати зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Уламки літака Ан-26Ш зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві Харківської області. За словами Уруського, вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань.  

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч

Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів

Усі новини...
Катастрофа АН26
Катастрофа АН-26: курсанта, що вижив, допитало ДБР
Катастрофа АН-26: серед загиблих – син депутата Миколаївської облради
Головні новини суботи і ночі: МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, версії катастрофи
Останні новини
13:09
картаВ Україну йдуть зливи
12:47
таблицяДо послаблення карантину готова лише 1 область
12:39
Посли ЄС схвалили розширення санкцій за Керченський міст – ЗМІ
12:34
Україна виплатила 111 мільйонів доларів відсотків за євробондами-2032
12:22
Які послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними. Пояснює Нацслужба здоров'я
12:18
Катастрофа Ан-26: Рада заслухає віцепрем’єра у п’ятницю
12:18
Вісім киян померли від коронавірусу за добу
12:06
Уряд визначив нову процедуру в'їзду в Україну для іноземців під час пандемії
12:02
фото, відеоРозчленував пенсіонера і видавав себе за його онука: силовики розкрили вбивство в Києві
11:56
62 працівники шахт КЗРК продовжують підземний протест — голова профспілки
Усі новини...