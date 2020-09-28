Катастрофа Ан-26: "черные ящики" начали расшифровывать
Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября в Харьковской области, нашли, уже начался процесс их дешифровки.
Источник: председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook
Прямая речь: "Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней".
Детали: Он также добавил, что по состоянию на утро 28 сентября установили контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них.
По словам Уруского, с семьями проводится психологическая работа. 28 сентября у родственников погибших начнут отбирать образцы ДНК для идентификации тел.
Обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области. По словам Уруского, они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.
- На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
- По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.