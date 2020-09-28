Катастрофа Ан-26: "черные ящики" начали расшифровывать

Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября в Харьковской области, нашли, уже начался процесс их дешифровки.

Источник: председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней".

Детали: Он также добавил, что по состоянию на утро 28 сентября установили контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них.

По словам Уруского, с семьями проводится психологическая работа. 28 сентября у родственников погибших начнут отбирать образцы ДНК для идентификации тел.

Обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области. По словам Уруского, они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.

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