Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Катастрофа Ан-26: "черные ящики" начали расшифровывать

Понедельник, 28 сентября 2020, 11:55
Фото ГСЧС

Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября в Харьковской области, нашли, уже начался процесс их дешифровки.

Источник: председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней".

Детали: Он также добавил, что по состоянию на утро 28 сентября установили контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них.

По словам Уруского, с семьями проводится психологическая работа. 28 сентября у родственников погибших начнут отбирать образцы ДНК для идентификации тел.

Обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области. По словам Уруского, они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26


powered by lun.ua
Главное сегодня

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

Степанов рассказал, как "красным зонам" помогли более жесткие ограничения

В Украине 2671 новый больной с COVID, количество умерших подбирается к 4 тысячам

Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы, число погибших возросло

Лукашенко назвал Макрона незрелым и пугает проблемами из-за "дамы"

Нагорный Карабах: стороны заявили о гибели мирных жителей

Все новости...
Катастрофа АН26
Катастрофа Ан-26: выжившего курсанта допросило ГБР
Катастрофа АН-26: среди погибших – сын депутата Николаевского облсовета
Главные новости субботы и ночи: МВД обнародовало видео момента падения АН-26, версии катастрофы
Последние новости
12:47
таблицаК ослаблению карантина готова только 1 область
12:39
Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ
12:34
Украина выплатила 111 миллионов долларов процентов по евробондам-2032
12:22
Какие услуги для больных COVID-19 должны быть бесплатными. Объясняет Нацслужбы здоровья
12:18
Катастрофа Ан-26: Рада заслушает вице-премьера в пятницу
12:18
Восемь киевлян умерли от коронавируса за сутки
12:06
Запрет на въезд иностранцев в Украину де-факто утратил силу
12:02
фото, видеоРасчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
11:56
62 работника шахт КЖРК продолжают подземный протест — глава профсоюза
11:55
Катастрофа Ан-26: "черные ящики" начали расшифровывать
Все новости...