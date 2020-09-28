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Катастрофа Ан-26: "черные ящики" начали расшифровывать

Понедельник, 28 сентября 2020, 11:55
Катастрофа Ан-26: черные ящики начали расшифровывать
Фото ГСЧС

Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября в Харьковской области, нашли, уже начался процесс их дешифровки.

Источник: председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней".

Детали: Он также добавил, что по состоянию на утро 28 сентября установили контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них.

По словам Уруского, с семьями проводится психологическая работа. 28 сентября у родственников погибших начнут отбирать образцы ДНК для идентификации тел.

Обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в г. Чугуеве Харьковской области. По словам Уруского, они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26
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