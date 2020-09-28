Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прощатимуться у вівторок в Харкові

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвим відбудеться у вівторок 29-го вересня у Харкові на Меморіалі слави.

Джерело: начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, Укрінформ

Він зазначив, що церемонія призначена на 9:00 29 вересня.

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