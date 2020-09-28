Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прощатимуться у вівторок в Харкові
Понеділок, 28 вересня 2020, 13:24
Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвим відбудеться у вівторок 29-го вересня у Харкові на Меморіалі слави.
Джерело: начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, Укрінформ
Він зазначив, що церемонія призначена на 9:00 29 вересня.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літакАн-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26на Харківщині.