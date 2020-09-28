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Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прощатимуться у вівторок в Харкові

Понеділок, 28 вересня 2020, 13:24
Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прощатимуться у вівторок в Харкові

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвим відбудеться у вівторок 29-го вересня у Харкові на Меморіалі слави.  

Джерело: начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, Укрінформ

Він зазначив, що церемонія призначена на 9:00 29 вересня.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літакАн-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26на Харківщині.

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониавіаКатастрофа АН26
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