С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 будут прощаться во вторник в Харькове
Понедельник, 28 сентября 2020, 13:24
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуев состоится во вторник 29 сентября в Харькове на Мемориале славы.
Источник: начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, Укринформ
Он отметил, что церемония назначена на 9:00 29 сентября.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.
- На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
- По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26в Харьковской области.