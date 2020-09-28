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С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 будут прощаться во вторник в Харькове

Понедельник, 28 сентября 2020, 13:24
С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 будут прощаться во вторник в Харькове

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуев состоится во вторник 29 сентября в Харькове на Мемориале славы.

Источник: начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, Укринформ

Он отметил, что церемония назначена на 9:00 29 сентября.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26в Харьковской области.

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Темы: МинобороныавиаКатастрофа АН26
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