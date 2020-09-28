С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 будут прощаться во вторник в Харькове

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуев состоится во вторник 29 сентября в Харькове на Мемориале славы.

Источник: начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев, Укринформ

Он отметил, что церемония назначена на 9:00 29 сентября.

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