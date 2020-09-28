Заступник Авакова вважає, що потрібно оприлюднити записи розмов пілотів Ан-26 перед аварією

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що записи переговорів пілотів літака Ан-26, який зазнав катастрофи під Чугуєвом, потрібно оприлюднити, щоб уникнути спекуляції на тему причин аварії.

Джерело: Геращенко агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я вважаю за необхідне опублікувати розмови в кабіні пілотів, розмови між диспетчером і пілотом - ці розмови і так вже є - для того, щоб і родичі загиблих, і суспільство знало, щоб не було різного роду інсинуацій і провокацій.

Зараз вкидається інформація, що все одно визнають винними пілотів, не керівництво, що літак погано обслуговувався, а це намагаються приховати. Так ось, якщо розмови в кабіні пілотів - якщо вони збереглися на чорному ящику, а вони повинні бути за регламентом, - якщо ця частина чорних ящиків ціла, то ми повинні почути те, що там було і таким чином буде зведена до мінімуму можливість спекуляції на цій темі".

Деталі: Він додав, що фахівці вже приступили до розшифровки бортових самописців літака.

Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" він заявив, що в даний час запису цих переговорів, як і інші записи з бортового самописця ("чорного ящика"), вивчаються фахівцями: "У чорних ящиках є записи переговорів пілотів з диспетчерами, є запис того, що говорили диспетчери, що говорили пілоти в кабіні в останні секунди перед трагедією і також запис технічних параметрів роботи двигунів планера літака".

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